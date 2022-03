Monaco, il Roca Team batte l’Efes Istanbul: playoff in vista

Monaco. Mentre tutto il mondo del basket continua a chiedere pace e a condannare la guerra, ogni guerra, il Roca Team fa un importante passo avanti sulla strada che porta ai playoff.

In attesa del 21 marzo, data ufficiale in cui la sospensione delle tre squadre russe diverrà purtroppo effettiva, ieri sera i monegaschi hanno vinto un confronto importante e di prestigio contro l’Efes Istanbul, campione in carica.

In primo luogo ora il record è 15-14, che vuol dire quinto posto con ancora la presenza in classifica delle russe, il che vuol dire piazzamento in zona playoff ; in secondo luogo il meno 21 rimediato ad Istanbul è diventato un più 22, quindi vantaggio anche nella differenza canestri nei confronti dei turchi.

Perché se dovessimo scegliere un immagine per descrivere la partita di ieri, la faccia, l’espressione e le parole di Coach Ergin Ataman, un vero istrione della panchina, erano tutto un programma. «Abbiamo mancato questa partita», ha detto, l’espressione rassegnata di chi ha visto un giocattolo perfetto iniziare a funzionare male, e non sa più che pesci pigliare.

Non basta un Micic da 25, mai domo, se poi Larkin fa zero, se poi gli altri tranne Beaubois tirano a campare, se fin dalla palla a due il Roca Team gioca ordinato, compatto senza forzare una virgola e i suoi solisti, James e Diallo fanno 46 punti in due senza dare l’impressione di faticare.

La chiave di lettura della partita è proprio qui, nella sensazione evidente che il Monaco non forza, non sembra fare fatica eppure domina ogni singolo quarto, accumula vantaggio e gestisce con calma.

In settimana l’analisi di un sito specializzato lituano, una sorta di Bibbia del basket europeo aveva evidenziato un concetto che anche noi stiamo ripetendo da quando coach Obradovic ha preso in mano la squadra: organizzazione difensiva, chiarezza dei ruoli e degli obiettivi sono le caratteristiche che hanno decisamente cambiato le sorti del Roca Team, e che l’hanno trasformato da collezione di talenti individuali a prodotto di uno sforzo congiunto.

Mike James e Motiejunas, per essere chiari, non sono e non saranno mai buoni difensori dal punto di vista individuale, ma possono essere buoni difensori in un sistema organizzato, che sappia anche mascherare i loro limiti.

Perché poi ad essere ancora più chiari, il problema di fare canestro è l’ultimo della lista, visto che il talento offensivo proprio non manca in squadra ; e finalmente abbiamo rivisto un Donta Hall presente e positivo, non più il giocatore svagato e a volte perso in campo dell’ultimo periodo, mentre anche Paris Lee sta dimostrando di possedere un intensità che gli permette di compensare limiti fisici e tecnici che in Eurolega potrebbero essere troppo evidenti.

La volata playoff inizia ora ad entrare nel momento decisivo, ed in questo momento il Monaco è padrone ed arbitro del suo destino, perché ha in mano tutte le carte buone per farcela senza aspettare niente dall’esterno, perché tutto è nelle sue mani e la Top 8 non è un sogno ma una possibilità concreta da afferrare con decisione.

Tocca alla squadra rendere concreto un obiettivo che sarebbe ampiamente meritato, da goderci speriamo con una situazione diversa, con la pace.

Marco Ghisalberti Streambasket.com

