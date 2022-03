Monaco entra nell'operazione Porto Vecchio, Amerio: «Principato vuole continuare ad investire sul Ponente» - Riviera24

Dubai. C’è anche un po’ della provincia di Imperia all’Expo 2020 di Dubai. A rappresentare il Ponente in questi giorni dedicati alla nostra regione è la presidente di Confindustria Imperia e ambassador del Gruppo Permare-Amer Yacht Barbara Amerio (vedi intervista).

La sua testimonianza come imprenditrice della nautica sostenibile ha caratterizzato il convegno “The Blue and Green Horizon for the superyacht ecosystem”, collaterale all’International Boat Show inaugurato ieri e che si svolge in contemporanea all’Expo nella Marina di Dubai. Nelle vesti di massimo referente delle imprese imperiesi, Amerio è tornata a parlare del più importante progetto in ballo a Sanremo, ovvero la riqualificazione del Porto Vecchio.

«Essere ospiti dell’Expo di Dubai, nel periodo in cui c’è l’internazionale boat show, rafforza l’immagine della nautica della Liguria, – ha spiegato l’imprenditrice -. Come Gruppo Permare nel recente passato abbiamo venduto negli Emirati. Questo è un mercato di riferimento interessante anche da un punto di vista turistico per il nostro Ponente, perché le imbarcazioni ormeggiate qui vivono una doppia stagione: quando fa troppo caldo si spostano sul Mediterraneo, e i nostri porti potrebbero tranquillamente sfruttare questa opportunità per incrementare le presenze».

«Già prima del progetto di riqualificazione del Porto Vecchio, in provincia di Imperia c’era un’altissima concentrazione di posti barca per il diporto, – continua la presidente di Confindustria locale -. Il restyling dell’antico approdo di Sanremo si aggiunge al completamento della marina di Ventimiglia. In circa 30 chilometri avremo un’offerta a tutto tondo, dalla vela, ai super Yacht, alla nautica minore. Collegati alle isole e alla vicina Costa Azzurra, grazie ai porti diventeremo una provincia basata sul turismo nautico che è anche un turismo sostenibile«.

«L’ingresso della Porti di Monaco nell’operazione Porto Vecchio (promossa dall’imprenditore dell’energia Walter Lagorio, ndr), apporta la parte di internazionalizzazione che manca un pochino alla nostra provincia. I porti sono accessi privilegiati per il turismo di un certo tipo. Monaco che viene ad investire a Sanremo conferma l’intenzione del Principato di portare capitali nel nostro territorio».

Crisi Russia-Ucraina: «L’Imperiese da tradizione un rapporto costante con i russi. Credo che in questo momento il lato umanitario prevalga su tutto. Delle ripercussioni economiche dovute alla guerra in atto ci saranno sicuramente e riguarderanno sia la nautica, come l’alberghiero e l’immobiliare. Però ora dobbiamo concentrarci su quello che sta avvenendo e sperare che si risolva il prima possibile».

(Amerio ospite del panel di Gruppo Boero dedicato