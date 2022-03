Milano-Sanremo, Toti: «Grande spettacolo di promozione del territorio» - Riviera24

Sanremo. «Una grande vetrina per la promozione del territorio che rende merito alla bellezza della Liguria, grazie anche al ritorno della ‘Classicissima di Primavera’ nella sua configurazione storica: dopo il Turchino, da Voltri, attraversando le province di Genova, Savona e Imperia. Anche la diretta televisiva ha contribuito a valorizzare anche di più i nostri territori. La Milano-Sanremo è il più importante appuntamento del calendario agonistico del ciclismo ed è la corsa per antonomasia».

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la Milano – Sanremo di ciclicmo. «Grande soddisfazione per questa corsa – ha aggiunto l’assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino – che dopo due anni è ritornata ad attraversare i territori storici, che ha portato un grande vantaggio per la loro promozione».

«Anche quest’anno ‘La Classicissima’ ha regalato emozioni alla Liguria con un sorprendente finale di Matej Mohoric che ha trasformato la discesa del Poggio nella sua personale ascesa all’Olimpo della Milano – Sanremo regalando alla Slovenia la prima vittoria in questa ambitissima gara – dichiara l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – come sempre la Liguria si conferma teatro di imprese sportive e anche oggi non è stata da meno».

«I tantissimi telespettatori della Rai e di innumerevoli canali stranieri – hanno aggiunto Toti e Berrino – hanno potuto ammirare i meravigliosi panorami della nostra Regione, con i tre capi storici (Mele, Cervo e Berta).Oltre 163 chilometri di Liguria hanno fatto da sfondo a quesdta 113esima corsa, dagli altissimi ritmi vinta dallo sloveno Matej Mohoric. Una grande giornata sportiva per cui ringraziamo Rcs Sport per il grande lavoro compiuto e per aver optato per il percorso suggerito dalla Regione».