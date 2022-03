Milano-Sanremo edizione numero 113, la mappa dei divieti nella Città dei Fiori

Sanremo. Sabato 19 marzo arriva nella Città dei Fiori la 113esima edizione della corsa ciclistica Milano-Sanremo, la “Classicissima di Primavera”. Quel giorno le strade cittadine subiranno diverse modifiche alla viabilità.

In via Roma e in tutte le sue traverse, dalla una fino alla 23 vigerà il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli. Nella carreggiata di levante di corso Mombello inferiore sarà istituito, dalla mezzanotte alle 23, il divieto di transito e sosta. I proprietari di posto auto privato, situati nel garage adiacente alla banca Carige, fino alle 15 possono transitare, a velocità ridotta. Dalle 6 alle 24, in corso Imperatrice dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal e largo Nuvoloni ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 10 del 19 marzo fino al ripristino delle corse regolari, i servizi pubblici di linea da e per Ventimiglia faranno capolinea su corso Imperatrice con deroga ad effettuare la svolta a sinistra su largo Nuvoloni. In piazzale Carlo Dapporto, dalle 6 alle 21, vigerà il divieto di sosta con rimozione. Stesso discorso vale su ambo i lati in via Duca d’Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d’Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo (escluso il tratto da via Fratti a via Ruffini), via Nino Bixio, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto.

Sarà poi in vigore a sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di utenti, dalle 14 a fine corsa e comunque fino ad avvenuto transito della corsa, nei tratti di via Duca d’Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d’Olivi della frazione di Poggio e su tutte le traverse che vi si immettono. Sono derogati i possessori di posto auto privato fino ad 1 ora prima del transito della corsa.