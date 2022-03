Miami Open, Fabio Fognini batte Tarō Daniel - Riviera24

Taggia. Inizia bene l’avventura di Fabio Fognini al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento della Florida, negli Stati Uniti.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo essersi ritirato dall’Indian Wells Masters, ieri è tornato in campo per affrontare, ai trentaduesimi di finale del singolare maschile del Masters di Miami, il giapponese Tarō Daniel, che ha battuto in tre set per 6(1)-7(7) 6-2 7(7)-6(5). Il prossimo avversario dell’armese sarà Nick Kyrgios, che ha sconfitto il russo Andrej Rublev in due set per 6-3 6-0.

Fognini, intanto, oggi tornerà in campo per giocare, insieme a Simone Bolelli, contro la coppia formata da John Peers e Filip Polášek. La partita sarà valida per i sedicesimi di finale del doppio maschile.