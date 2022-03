Miami Open, doppio maschile: Fognini e Bolelli volano ai quarti di finale - Riviera24

Taggia. Continua l’avventura di Fabio Fognini nel doppio maschile del Miami Open, il secondo Atp Masters 1000 della stagione in programma fino al 3 aprile sui campi in cemento della Florida, negli Stati Uniti.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver sconfitto John Peers e Filip Polášek, è tornato in campo, insieme a Simone Bolelli, per affrontare la coppia formata da Marcelo Melo e Ivan Dodig e conquista un’altra vittoria. Ali ottavi di finale i due italiani riescono infatti a battere gli avversari, al tie break del terzo set, per 2-6 7(7)-6(4) 10-8 dopo una partita ricca di colpi di scena.

Ora il duo Fognini-Bolelli dovrà affrontare ai quarti di finale la coppia formata da Federico Delbonis e Máximo González.