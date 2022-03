Meeting indoor di Parma, record italiano per Marco Mazzi dell'Atletica Vallecrosia - Riviera24

Vallecrosia. Strepitoso risultato per l’Atletica Vallecrosia: Marco Mazzi, classe 1952, conquista il record italiano e il record ligure nella categoria M70 del meeting indoor assoluto, che si è svolto sabato al Palaottici di Parma.

«Dopo i Campionati Italiani Indoor Master svoltisi ad Ancona lo scorso 10 febbraio dove è giunto al 7° posto, il nostro atleta Mazzi Marco, classe 1952, ha partecipato sabato 5 marzo ad una manifestazione indoor presso il Palaottici di Parma correndo i 50 m nel tempo di 8″10 contro il precedente record di 8″17. E’ la nuova migliore prestazione italiana di categoria (M70)! Un esempio di sana longevità sportiva, non solo in performance di endurance. Complimenti Marco, siamo orgogliosi di te» – commenta l’Atletica Vallecrosia.

«Ho cercato di portare in alto il nome della nostra piccola società sportiva raggiungendo un risultato di alto livello. Gli allenamenti di molti mesi sono stati così ripagati, non sempre ciò accade, ma più di tutto è viva la passione per questo sport puro che si manifesta calcando, nel mio caso, la pista del campo Zaccari di Camporosso – dichiara Marco Mazzi – Fa molto piacere vedere tanti sportivi giovanissimi, e non con i loro tecnici, inanellare giri di pista e scoprire che per raggiungere qualsiasi risultato, come anche nella vita, bisogna sacrificarsi, lottare e perseverare, sempre in uno spirito di lealtà verso noi stessi e gli altri».

(Nella foto Marco Mazzi è a sinistra)