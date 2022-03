Mdc proietta Ventimiglia nel futuro, 400 metri di rendering per raccontare alla città il nuovo Campasso - Riviera24

Ventimiglia. Una scuola internazionale che potrà ospitare fino a 500 studenti, con annessi campi da tennis, un campo multisport e una piscina coperta. E ancora: un centro culturale per ospitare eventi e convegni e un’area destinata al Comune per organizzare concerti. Ruota intorno allo sport e al tempo libero il progetto, per lo sviluppo dell’area “Campasso” di Ventimiglia, presentato alla città con un maxi rendering di 400 metri di lunghezza presentato stamane da Giuseppe Noto, amministratore delegato della Marina Development Corporation (Mdc), la società che fa capo all’imprenditore olandese Robertus Thielen.

«Con questa affissione di 400 metri è nostra intenzione comunicare alla cittadinanza il progetto e la visione che abbiamo per quest’area molto importante, che rientra nella variante di più ampio respiro, la quale include pure l’area fronte porto con la componente residenziale e alberghiera – ha spiegato Noto -. Va a completare l’offerta questo bellissimo campus didattico e sportivo su un’area di 42mila metri quadrati che ospiterà fino a cinquecento studenti dai 3 ai 18 anni».

Dieci le scuole internazionali al momento interessate a gestire il campus, come spiega sempre l’ad della società: «La gestione sarà affidata a una scuola internazionale che organizzerà corsi anche in lingua straniera e incentrerà la didattica sullo sport – dice -. Forniremo infatti attrezzature per lo sport tra cui una piscina coperta, campi da tennis e un campo multisport. Al momento abbiamo l’interessamento scritto di dieci scuole: ne abbiamo già incontrate due. Una viene da Madrid, l’altra da Londra. La prossima settimana ne incontreremo altre due, che vengono dal nord Europa, molto interessate a gestire la scuola, inclusa la parte sportiva».

Un’area che comunque potrà essere fruita non solo dagli studenti, ma dall’intera cittadinanza: «I cittadini ovviamente potranno accedere agli spazi aperti delle strutture sportive – dichiara Noto – Attraverso la gestione della scuola, che si aprirà alla cittadinanza con un’organizzazione adeguata. La parte conclusiva di quest’area in prossimità del parcheggio sarà in cessione di tremila metri quadrati al comune per eventi di interesse pubblico».

guarda tutte le foto 11



Ventimiglia, Mdc presenta il futuro del Campasso

Un progetto da 25milioni di euro, su un totale di 200milioni circa che la società distribuirà su Ventimiglia. «I lavori inizieranno una volta ritirati i permessi della variante – conclude l’amministratore delegato di Mdc – Che include anche le aree del porto. Attendiamo la conclusione dell’istruttoria di variante urbanistica, entro settembre, per poi presentare il permesso di costruire e iniziare i lavori entro marzo del 2023».

«Ci troviamo nella zona del Campasso, di Nervia, dove negli anni scorsi è già stata costruita la passerella, che collega Ventimiglia a Camporosso, e quindi a Vallecrosia e Bordighera – dichiara il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino -. Poi, ci sono la parte di verde e la pista ciclabile per il passeggio. In questa zona, molto abbandonata, c’erano le officine delle Ferrovie dello Stato; la Marina Development realizzerà presto un campus con una scuola internazionale e attrezzature sportive, come piscina e campi da tennis e riqualificherà tutta la parte, realizzando ristoranti e altre strutture. La parte a levante della città sarà, dunque, completamente riqualificata. Nei prossimi cinque anni, Ventimiglia cambierà aspetto: il porto è finito, avremo 1.600 posti auto, una nuova passerella e un nuovo mercato della frutta e verdura; ma anche nuova viabilità e aree pedonali. Il tutto grazie a investitori stranieri e privati. Chi viene a investire a Ventimiglia deve avere un pronto risconto. Quindi, non si parla più di Ventimiglia soltanto come frontalierato e commercio, ma anche turismo».