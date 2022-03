Manifestazione per la pace a Sanremo, il Pd San Lorenzo e Santo Stefano al Mare aderisce all’iniziativa

Sanremo. «Come Circolo Pd di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare abbiamo fatto della pace e della lotta a tutti i crimini di guerra e di odio uno dei punti fermi della nostra azione politica e del nostro agire quotidiano, nella vita della nostra bellissima comunità.

Per questo aderiamo e saremo presenti con i nostri iscritti e militanti al presidio per la pace, contro la guerra in Ucraina da cui ogni giorno ci giungono testimonianze terribili e contro tutte le guerre che si stanno combattendo nel mondo, che si svolgerà domenica 20 marzo, a Sanremo, a partire dalle 10.30, da piazza Mameli per via Matteotti fino a via Corradi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e l’autodeterminazione dei popoli a partecipare, perché è nell’indifferenza che cresce l’odio».