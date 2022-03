Lutto nel Golfo Dianese per la scomparsa del fondatore, Rocco D’Agostino

Diano Marina. Lutto nella città degli aranci per la scomparsa a soli 65 anni di Rocco D’Agostino, fondatore e dirigente della società Golfo Dianese.

A tutta la famiglia vanno le condoglianze della famiglia giallorossoblu, squadra di calcio del campionato di Promozione e del presidente Moreno Pastor: «Rocco è stato per anni dirigente con varie mansioni e anche artefice della creazione in erba del campo di San Bartolomeo. E’ sempre stato vicino al calcio nel Golfo e siamo tutti legati a lui. Io in particolare ho iniziato a giocare quando lui era dirigente. Era una persona di famiglia, una figura che mancherà a tutti».

«Mi unisco al dolore della famiglia per la perdita di una persona preziosa per il Golfo Dianese, che mancherà sicuramente» è il commento di Luca Spandre sia in veste di ex presidente della squadra sia di assessore allo sport di Diano Marina.

I funerali sono fissati per domani, 24 marzo alle 15.00, a Diano Marina.