L'Unitre Intemelia visita la Villa Etelinda di Bordighera - Riviera24

Bordighera. Ha riscosso un buon successo la vista guidata alla Villa Etelinda di Bordighera, sulla via Romana, alla quale hanno partecipato una trentina di maturi Allievi (e) dell’Università della terza età (Unitré intemelia) nella mattinata di venerdì 4 marzo assieme alla presidente Giannina Borelli e al direttore dei corsi Mauro Mazzon.

La “parte del leone”, nell’occasione, è stata ben affidata all’appassionato ed esperto di storia locale Francesco Verrando (Franz) che ha illustrato con dovizie di particolari e una buona dose di umorismo la storia della Villa secondo il progetto del celebre Charles Garnier ed i lavori conclusi nel 1878 ( l’anno di inaugurazione del TC Bordighera).

La Villa costruita con l’apporto finanziario del banchiere Raphael Bischoffsheim divenne anche residenza della Regina Margherita di Savoia e dipinta, tra l’altro in vari quadri di Claude Monet nel suo soggiorno

bordigotto. Il gruppo dell’Unitré ha seguito le spiegazioni di Franz sino ai piani superiori, ammirando il panorama e gli arredi nonché al piano terra gli affreschi di Giuseppe Piana. L’interessante visita si è conclusa con un gustoso aperitivo ed il brindisi augurale per il 35° anno di inizio di vita associativa.

Una gita collettiva è prevista all’EuroFlora 2022 di Genova. Sono aperte le iscrizioni presso le assistenti ai corsi nelle sedi di Ventimiglia, in via Sottoconvento 84 tel. (0184)34692 e Bordighera, in via Cadorna 5 e al cell. 3383894492.

(Foto di E.Raneri)