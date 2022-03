L’under 15 della Sanremese Softball allo “Spring Training” a Grosseto

Sanremo. Si avvicina la data dell’inizio dei campionati di softball per tutte le categorie e, per prepararsi al meglio, la Softball School ha organizzato uno “Spring Training” in quel di Grosseto. All’appuntamento, riservato alla categoria under 15, parteciperanno atlete provenienti dalle varie “sedi”: Sanremo, Castions delle Mura (UD), Avigliana (TO), Rivello (PZ), Fisciano (SA), Macerata.

Per le ragazze si tratterà di tre giorni intensi di allenamenti e test atletici. C’è un grande entusiasmo tra le atlete sanremesi ed i coach per questo evento ormai imminente: si tratta infatti della prima vera uscita e, soprattutto, del primo incontro tra tutte le scuole d’Italia dopo la pandemia.

I coach promettono che questo sarà solo il primo di una lista di impegni che vedrà coinvolte, da qui a fine stagione, le Softball School delle diverse sedi.