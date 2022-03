L’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone “Compositori spagnoli tra Ottocento e Novecento”

Sanremo. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo invita tutti al Teatro del Casinò giovedì 17 marzo alle 21 per una serata dedicata ai compositori spagnoli tra Ottocento e Novecento: Joaquin Turina, Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola e Manuel de Falla.

Il concerto sarà diretto da Josè Rodilla, docente all’Accademia di Direzione d’Orchestra DIESIS, direttore artistico dell’orchestra da camera MúVyN Ensemble e, dal 1996, direttore dell’Orquesta del Conservatorio de Murcia.

Il programma si aprirà con “La oracion del torero” op. 34, di Joaquin Turina, uno dei principali compositori spagnoli della prima metà del Novecento. È l’autore stesso ad aver spiegato la fonte d’ispirazione del brano: egli osservò un torero ritirarsi a pregare in una piccola cappella prima di recarsi nell’arena a combattere. Cercò quindi di trasferire in musica il contrasto tra l’intima implorazione religiosa e il frastuono della folla esaltata.

Juan Crisóstomo de Arriaga è considerato il Mozart della Spagna. Un bambino prodigio: a tredici anni scrisse l’opera “Los esclavo felices” su libretto di Luciano Francisco Comella (1751-1812), che narra la vicenda di un nobile spagnolo e sua moglie rapiti dai pirati mori e liberati da un atto di clemenza del re di Algeri. Della partitura si sono salvati pochi frammenti, tra cui l’Ouverture, una pagina sbalorditiva per la ricca inventiva tematica e la perfetta padronanza delle forme tradizionali. Caratteristiche simili si ritrovano anche nella “Sinfonia in Re maggiore”, composta nel 1824, che chiuderà il concerto di giovedì.

Il terzo compositore della serata sarà Manuel de Falla, autore di famose opere teatrali, di composizioni da camera e per orchestra. Il brano inserito nel programma è “Il cappello a tre punte” (El sombrero de tres picos) del 1917, nato per una pantomima per i Ballets Russes di Diaghilev, rappresentata a Madrid. La Suite orchestrale venne realizzata tra il 1918 e il 1919 ed eseguita all’Alhambra Theatre di Londra.