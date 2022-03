Lo storico Andrea Gandolfo e Sanremo nel secondo conflitto mondiale, vista dalla parte del popolo

Sanremo. Oggi pomeriggio è stato presentato il libro dello storico Andrea Gandolfo: “Storia di Sanremo. Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945, Sanremo, Famija Sanremasca”. L’appuntamento è andato in scena al Teatro dell’Opera del Casinò, nell’ambito della rassegna dei Martedì Letterari curati dalla dottoressa Marzia Taruffi.

L’opera narra le vicende della Città dei Fiori negli anni bui del secondo conflitto mondiale quando la guerra, grazie all’apporto soprattutto dell’areoplano, coinvolse anche il Comune rivierasco del ponente ligure. Ma piovvero bombe anche dal mare e non furono solo gli alleati anglo-americani a tormentare le notti matuziani. Molte vittime furono mietute anche dai rastrellamenti nazi-fascisti, condotti dolo l’armistizio del 43 e l’istaurazione, nel nord Italia, della Repubblica Sociale di Salò. La storia di Sanremo in guerra è vista principalmente dalla parte del popolo, gente comune che d’improvviso si trovata a fare i conti con un orrore totalizzante superiore a quelli vissuti nei secoli precedenti. Tra i presentatori del libro è intervenuto il presidente della Famija Sanremasca, Leone Pippione. Gandolfo, storico sanremese dal respiro internazionale, dal momento della sua laurea datata 1970, si è sempre occupato della storia di Sanremo inserendola spesso in contesti nazionali e mondiali.