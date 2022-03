Lo snowteam Sanremo a Vipiteno per il campionato nazionale cuccioli - Riviera24

Sanremo. Lo snowteam Sanremo brilla nello sci alpino con le qualificazioni al campionato nazionale cuccioli a Vipiteno dal 11 al 13 marzo.

Cecilia Carlo per la categoria cuccioli 2 ed Elisa Carabalona per i Cuccioli 1, allenate per tutto l’inverno da Silvano Brizzi e Mattia Martini, parteciperanno all’importante campionato insieme al compagno di squadra piemontese dello snowteam Limone, Giacomo Tosello.

Un importante banco di prova a livello nazionale per la squadra e per i ragazzi.