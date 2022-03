Lo chef Alessandro Borghese in coda sulle autostrade liguri. Lo sfogo su Instagram - Riviera24

Ventimiglia. La situazione delle autostrade liguri diventa sempre più una protesta social. Dopo lo sfogo di Flavio Briatore, alcuni mesi fa, ora è la volta dello chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese.

«Io non sono avvezzo a fare polemiche, ma due anni fa per andare a trovare mia moglie e le mie figlie in Liguria, partendo da Milano ho impiegato 6 ore. Sono passati due anni e non è cambiato niente» commenta Borghese sul suo profilo Instagram.

«Tutti questi cantieri… ma dove sta la gente a lavorare? Non va bene, bisogna ribaltare il risultato. Liguri, facciamo qualcosa», continua Borghese che ieri ha documentato, direttamente dalla coda autostradale, parte del suo viaggio di 6 ore e mezza da Milano a Ventimiglia.