L'Istituto Tecnico Turistico di Sanremo al "Sara Safe Factor" - Riviera24

Sanremo. Le classi del triennio dell’Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi” hanno partecipato all’evento svoltosi al Palafiori, organizzato da Sara Assicurazioni e ACI del Ponente ligure. Una bella iniziativa a sostegno della sicurezza stradale e all’educazione stradale dei giovani che hanno potuto confrontarsi con il pilota stradale Andrea Montermini e con la guida ciclistica Giuliano Cantagallo, ricevendo preziosi consigli per una guida sicura.

L’uscita didattica della giornata è stata completata con un’altra attività, più specifica per l’indirizzo di studi dell’Istituto Tecnico Turistico: un mini tour della città, con sosta nei punti di maggior interesse, per simulare il lavoro di guida turistica. Ci riferisce il professor Alberto Cavallucci, referente per i PTCO al “Ruffini-Aicardi”: «La professione di guida turistica è uno degli inserimenti lavorativi a cui i nostri studenti possono accedere con una specifica formazione post-diploma e, pertanto, cerchiamo di valorizzare le competenze necessarie. Trai nostri PTCO (ex Alternanza Scuola-Lavoro); è in via di definizione l’organizzazione di un corso dedicato agli studenti del triennio tenuto da una guida turistica professionista, e altri progetti sul territorio, anche in collaborazione con la scuola primaria in cui i nostri alunni, in veste di guida, accompagneranno piccoli gruppi alla scoperta dei luoghi

turistici della città».