L’Imperiese Davide Massa sospeso in Italia dopo Torino-Inter

Imperia. Stop in serie A per l’imperiese Davide Massa a causa di una mancata assegnazione di un rigore per fallo di Ranocchia su Belotti durante la partita Torino-Inter.

Massa, che era al Var, non ha richiamato all’on field review il primo arbitro Guida, nonostante il chiaro contatto non ravvisato dall’arbitro. Per questa ragione Massa è stato sospeso in Italia e, al momento, non potrà apparire tra le designazioni arbitrali.

La storia ha rischiato di ripetersi in Champions League durante la partita Lille-Chelsea quando si è sfiorato un altro errore al 36′: tocco con il braccio di Jorginho in area del Chelsea. A salvare il fischietto imperiese è stato però il Var: Irrati ha richiamato Massa che, dopo aver rivisto l’azione, ha assegnato così il rigore al Lille evitando un’altra possibile bufera.