Liguria, Toti: «"Italia al Centro" è una federazione di liste che vogliono dare stabilità a politica» - Riviera24

Genova. «Italia al Centro è l’incontro di tante esperienze civiche e regionali che hanno fatto la loro strada, come tanti ruscelli verso il fiume ma che ora vogliono trovare il modo per riunirsi e dare una proposta politica a questo Paese». Così dice il presidente della Liguria Giovanni Toti, a margine della convention a Genova per la presentazione delle Liste per le prossime elezioni comunali.

«Italia al Centro sarà – ha proseguito – per il momento, una serie di liste che si presenteranno in tanti capoluoghi di provincia di regione, comprese ovviamente la nostra Genova e Spezia che tornano al voto per dare un contributo a tutte le amministrazioni locali che meglio hanno funzionato rispetto allo schema dei partiti nazionali».

Il presidente Toti ha poi sottolineato come «In vista del 23, insieme a tutti gli altri, sarà, speriamo, una grande unione, una grande federazione di liste cittadine, regionali e nazionali che vogliono dare un contributo a dare stabilità e pragmaticità alla politica italiana».