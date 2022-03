Liguria, ripartono le visite di “Ragazzi in azienda”

Imperia. Ragazzi in Azienda nasce dalla sinergia di #progettiamocilfuturo con Confindustria Liguria e Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Il progetto è un’occasione unica che consente agli studenti di:

– conoscere le realtà produttive del territorio attraverso il racconto (storytelling) di diverse figure professionali;

– entrare in contatto con le eccellenze dell’economia ligure;

– comprendere il tessuto delle imprese della nostra regione.

L’edizione 2022 di Ragazzi in Azienda torna con il format consolidato delle visite virtuali ed eventi streaming.

Per gli istituti comprensivi gli studenti delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno incontrare alcune delle 32 aziende che hanno aderito al progetto in uno degli 8 incontri previsti tra marzo e maggio. Ogni classe può partecipare a più di un incontro. Si inizia il 22 marzo. Per iscrivere la classe cliccare qui.

Per la scuola secondaria di II grado e i corsi IeFP i ragazzi potranno incontrare alcune delle 32 aziende che hanno aderito al progetto in uno dei 5 appuntamenti previsti tra marzo e maggio. Ogni classe può partecipare a più di un incontro. L’attività può essere certificata come ore PCTO, ogni studente può partecipare a più di un incontro. Si inizia il 24 marzo. Per iscrivere la classe cliccare qui.

Per docenti ed educatori durante il Salone Orientamenti 2021 si sono tenuti numerosi webinar interessanti per gli studenti promossi dal progetto MA.R.E. Ecco un webinar che vuole presentare il sistema IVC da parte di ALFA a insegnanti/enti/aziende/operatori. Il servizio offre la possibilità anche agli studenti di ottenere il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite e non necessariamente attraverso la scuola, o la formazione professionale, al fine di ottenere una qualificazione completa o parziale. La registrazione del webinar è disponibile gratuitamente (previa iscrizioni) sul sito.

Formazione di docenti degli istituti comprensivi. Frammenti di energia è un percorso educativo per aumentare la consapevolezza di studenti e insegnanti rispetto ai consumi energetici a casa e a scuola e ai possibili interventi per il raggiungimento di una migliore efficienza energetica. Questo incontro presenterà il progetto ai docenti che potranno inoltre familiarizzare su temi quali l‘analisi del consumo energetico, la raccolta e analisi dei dati, valutazione delle priorità degli interventi che dovrebbero essere applicati nel campo dell’efficienza energetica. L’incontro sarà riconosciuto come attività formativa per il personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016; verrà quindi rilasciato attestato. Per iscriversi cliccare qui.