Liguria, Fratelli d’Italia al fianco dei balneari

Genova. Una folta delegazione di Fratelli d’Italia è intervenuta oggi durante la manifestazione voluta dal comparto balneare per dire no alle aste e chiedere al Parlamento di pronunciarsi in materia cercando di tutelare gli interessi di 30mila aziende italiane: «come ha detto e ribadito più volte Giorgia Meloni anche recentemente in Parlamento noi siamo contro il voler a tutti i costi legittimare le due sentenze con le quali il Consiglio di Stato si sostituiva a Governo e Parlamento che hanno dichiarato illegittima una norma che era stata votata in Parlamento e che prevedeva la proroga delle concessioni balneari. Quello che è stato fatto è un vero e proprio esproprio della potestà legislativa, di fronte al quale qualsiasi Governo si sarebbe rivolto alla Corte costituzionale, avrebbe fatto ricorso, invece questo lo ha fatto il solo partito di opposizione: Fratelli d’Italia. Noi crediamo che le due sentenze del Consiglio di Stato siano lo strumento perfetto per colpire un’intera categoria che è stata prima ignorata, poi presa in giro e, infine, quando non si poteva fare più questo, è stata demonizzata».

«Fratelli d’Italia da sempre a favore dei diritti delle aziende italiane si schiera oggi più che mai a favore dei diritti che sono inalienabili come quelli all’impresa ed alla ricerca di un futuro migliore, ma anche quella della protezione degli investimenti ed interessi nazionali soprattutto in un comparto strategico come quello del turismo che è fonte di reddito nazionale». Firmato dal commissario regionale Matteo Rosso insieme agli assessori in Regione Liguria Gianni Berrino e Simona Ferro, al capogruppo del Consiglio Regionale Stefano Balleari che insieme ai consiglieri Sauro Manucci e Veronica Russo ed a tutto il gruppo consiliare di Genova dal vicesindaco Massimo Nicolò che con l’assessore Laura Gaggero, il consigliere delegato Sergio Gambino, il capogruppo Alberto Campanella ed i consiglieri a Palazzo Tursi Valeriano Vacalebre e Franco De Benedictis ed in ultimo al presidente di Municipio Levante Francesco Carleo. Si uniscono a questo tutti i dirigenti e gli eletti di Fratelli d’Italia in Liguria ed ai responsabili di dipartimento primi fra tutti Augusto Sartori, Daniela Colombo, Maurizio Puccio e Costanza Bianchini che da mesi combattono al fianco del comparto balneare.