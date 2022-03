Liguria ed Emirati ora più vicini, Toti: «Nostra nautica il meglio del salone di Dubai» - Riviera24

Dubai. Si è chiusa ieri sera, con la visita al salone internazionale della nautica di Dubai, la missione ligure nella capitale economica e finanziaria degli Emirati Arabi Uniti. A trarre il bilancio di questa due giorni è stato il capo delegazione Giovanni Toti. «Una due giorni molto positiva», ha commentato il presidente dopo aver portato il saluto della Regione ai tanti espositori italiani presenti al Boat Show. «Confindustria Nautica ha rappresentato il meglio del salone internazionale di Dubai, dove il lusso certo non manca. Molte cose sono state seminate per lo sviluppo futuro», ha concluso.

Due giorni di incontri a tu per tu, nuove relazioni, tante strette di mano e quindi accordi di promozione, messi nero su bianco, che si spera aiutino ad attirare investimenti concreti sul territorio ligure. Una sfida apparentemente non poi così difficile da vincere, se si pensa che la nostra regione si è presentata agli occhi degli emiri quasi da sconosciuta. A confessarlo, giovedì, era stato l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, raccontando (vedi secondo video qui sotto), dello stupore che le istituzioni locali avevano manifestato nello scoprire, dalle sue parole e da quelle del presidente Toti, le tante potenzialità espresse e inespresse di Genova. Città costitutiva della nostra storia nazionale, centrale già al tempo delle repubbliche marinare, eppure praticamente sconosciuta a questa parte del mondo orientato più verso l’Asia centrale che verso occidente. Sia all’interno del Padiglione Italia ad Expo, che al boat show, la Liguria si è fatta notare puntando molto sulla nautica per incuriosire i grandi stakeholder arabi di base a Dubai».

(Nel video il bilancio della due giorni a Dubai dalle parole del Presidente Toti)