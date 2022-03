Liguria, Berrino: «Le bici possono salire sul 92% dei treni circolanti» - Riviera24

Genova. «Attualmente, rispetto ai 308 treni che circolano in un giorno medio feriale, sono solamente 27 i treni in cui non è previsto il servizio biciclette a bordo. Si tratta di treni che raggiungono il coefficiente di affollamento più alto: la limitazione è dovuta per rispondere alla volontà di tutelare e rispettare il passeggero fin dalla fase di pianificazione dello spostamento, consentendo al viaggiatore con bici al seguito di orientare e organizzare il viaggio sui treni che statisticamente possono offrire minori rischi: sui restanti 281 treni regionali (pari al 92%) è previsto infatti il servizio di trasporto della bicicletta», così dice l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino in risposta ad un’interrogazione presentata in Consiglio regionale dalla Lista Sansa.

«Le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia – ricorda l’assessore – prevedono che il viaggiatore con bici al seguito si presenti, all’atto della salita, al capotreno che rilascia il titolo gratuito per il trasporto della bicicletta e va tuttavia ricordato che, secondo quanto prevede la normativa, il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario, in particolare appunto, in relazione alle condizioni di affollamento del treno».

«E’ comunque allo studio con Trenitalia l’opportunità di estendere dalla prossima primavera il servizio bici al seguito a tutti i treni regionali», conclude Berrino.