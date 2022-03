Liguria, al via la 23° edizione di Stelle nello Sport - Riviera24

Genova. Una foto di due tecnici, uno russo e un ucraino e l’immagine della Costituzione italiana in cui finalmente comparirà la parola “sport” nell’articolo 33. Due flash per contestualizzare il lancio dell’agenda 2022 di eventi e attività.

Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, incontri e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria anche a livello nazionale. Un impegno quotidiano al fianco di federazioni e associazioni sportive, scuole ed istituzioni, portato avanti sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti, impegnata nell’assistenza domiciliare e in hospice dei malati a fine vita.

A Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, sono state lanciate le votazioni che fino al 2 maggio permetteranno di eleggere gli sportivi e le società dell’anno sul sito www.stellenellosport.com. I vincitori saranno celebrati, come per tradizione, nella Notte degli Oscar delle Stelle, fissata per venerdì 20 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico. Aperta anche la partecipazione al Premio Fotografico Nicali-Iren giunto alla 10° edizione: è possibile inviare un massimo di 3 foto di sport alla mail foto@stellenellosport.com.

Grande attenzione al mondo della scuola, in partnership con Orientamenti School, il progetto di sistema di Regione Liguria. Numerosi gli incontri con gli studenti (ben 15.000 coinvolti nel 2021). Alcuni saranno dedicati all’importante tematica “Sport, alimentazione e ambiente”. Tutte le scuole della Liguria potranno, poi, partecipare al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” richiedendo i moduli alla mail info@stellenellosport.com. Lo scorso anno sono stati ben 6.422 i testi e disegni realizzati da quasi 70 Istituti. Tra gli eventi sostenuti da Stelle nello Sport anche il Camp multi-sportivo organizzato al fianco di Bic Genova a luglio sulle Dolomiti con partecipazione di sportivi di tutte le abilità.

C’è poi il canale sportabilityliguria.it che pone quotidiana attenzione ai valori dell’inclusione sociale e i due grandi eventi promossi nel corso dell’anno: la Festa dello Sport al fianco di Porto Antico (dal 20 al 22 maggio) e lo SportAbility Day (17 settembre) presso l’impianto polisportivo Sciorba MySport.

Stelle nello Sport ogni settimana racconta tutti gli sport della Liguria nel Magazine Tv e al movimento dedica anche l’Annuario ligure dello Sport, preziosa vetrina giunta alla 15° edizione, fondamentale strumento di lavoro per giornalisti, dirigenti e operatori dello sport.

Al fianco degli organizzatori e delle massime autorità istituzionali e sportive sono intervenuti al lancio alcuni testimonial d’eccezione tra cui Paola Fraschini (pattinaggio), Francesco Bocciardo (due ori paralimpici nel nuoto a Tokyo) e Edoardo Stochino (campione di nuoto di fondo). Hanno lanciato “l’asta benefica” a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti e con la partecipazione di straordinari campioni dello sport azzurro.

Tra le iniziative lanciate oggi, anche una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina che verranno consegnati all’hub allestito dal Comune di Genova con i volontari della Protezione civile.