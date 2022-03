Liguria a Expo Dubai, Berrino: «Opportunità unica di mercato finora inesplorato»

Dubai. «All’interno di questa giornata, dedicata alla Regione Liguria e in particolare alla blue economy, ho voluto sottolineare il grande peso del turismo per il Pil della Liguria. Si tratta di un settore trainante che è sia blu sia green, nel senso che unisce costa ed entroterra: stiamo lavorando per rendere sempre più stretta la cerniera tra entroterra, con il suo verde autentico e intatto, e il mare, campione di Bandiere Blu, e anche la portualità, con le marine per la nautica da diporto e il turismo crocieristico, in modo da potenziare ancora di più l’attrattività complessiva della nostra regione. La presenza di Regione Liguria a Expo è assolutamente strategica anche per il comparto turistico offrendo l’opportunità unica di farci conoscere su un mercato, quello del Golfo e del Sud Est Asiatico, finora inesplorato, riuscendo così ad attrarre turisti anche da questa parte del mondo». Così l’assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino, intervenuto oggi in collegamento durante la tavola rotonda ‘Liguria, the Blue&Green Great Beauty” al Padiglione Italia durante Expo Dubai.