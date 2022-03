Ligorna, mister Roselli: «Il Borgosesia è una squadra anomala per la categoria» - Riviera24

Genova. Sfida esterna per il Ligorna in serie D, impegnato contro il Borgosesia nel suo Stadio Comunale, nel vercellese. Impegno insidioso per i biancoblù, reduci dal pari nel recupero contro il Casale. Piemontesi attualmente quindi in classifica e fermi sul pari a reti inviolate nell’ultimo turno.

Questo il commento di mister Roselli sugli avversari: «Il Borgosesia devo dire che fa cose pazzesche. È l’unica squadra a cui, visionandola, ho visto fare cose veramente particolari. Hanno molti giovani molto bravi. Veramente robe molto interessanti che non vedevo da un po’ e dunque dobbiamo preparare bene la partita. Vedremo cosa si può fare tenuto conto delle situazioni che abbiamo noi. Al momento forse la squadra a cui vedo fare cose veramente matematiche: tutti sanno quello che devono fare. Una cosa anomala per queste categorie».

«Sono stato molto contento della sfida contro il Casale. Ora giochiamo di nuovo dopo quattro giorni. Le uniche preoccupazioni che ho, oltre ovviamente a quelle legate agli avversari, sono le condizioni di tre nostri giocatori. Fiory speriamo di poterlo riavere prontamente dopo la sosta, così come Silvestri lo avremo di nuovo probabilmente dopo la sosta. Cericola è fermo per un problema a un dito del piede, probabilmente a causa di un’infiammazione, e quindi rischiamo di non averlo» – dice riguardo alla condizione della squadra.