Lezioni online: meglio individuali o di gruppo? - Riviera24

Oggi sono moltissimi i bambini ed i ragazzi che si rivolgono al mondo del web perché necessitano di prendere ripetizioni in alcune materie e colmare dunque le lacune scolastiche. Le lezioni online hanno ormai dimostrato le loro potenzialità ed è innegabile che riescano ad offrire dei vantaggi maggiori. Non si tratta solo della comodità di poter seguire le ripetizioni direttamente da casa e nemmeno dell’innegabile risparmio di tempo e denaro. Ciò che spinge gli stessi genitori a scegliere di far seguire lezioni online ai propri figli è anche la loro stessa efficacia, ormai ampiamente dimostrata. La didattica a distanza, se effettuata con gli strumenti giusti, può rivelarsi addirittura migliore rispetto a quella in presenza perché si basa spesso su un tipo di apprendimento adattivo, che risponde alle specifiche esigenze di ogni studente.

Il dubbio che però assilla molti genitori è spesso il seguente: è meglio scegliere delle lezioni online individuali oppure di gruppo? Entrambe le opzioni hanno pro e contro da considerare: vediamoli nel dettaglio in modo da capire quale sia la soluzione migliore.

Lezioni online individuali: le più efficaci in termini di apprendimento

Le lezioni online individuali sono quelle più consigliate per gli studenti che necessitano di colmare alcune lacune o che sono affetti da DSA. Non a caso, oggi tra le piattaforme di ripetizioni online più popolari ed apprezzate sia dai genitori che dagli stessi ragazzi troviamo GoStudent, che offre lezioni individuali. Sono numerose le testimonianze che ne attestano l’efficacia e la cosa non sorprende, in quanto sono basate su uno stile di apprendimento adattivo. Il piano di studio viene stabilito sulla base delle reali necessità e delle lacune di ciascuno studente e adattato, di volta in volta, a seconda dei suoi progressi e di eventuali difficoltà che manifesta. È per questo che le lezioni online individuali sono più efficaci, ma non solo. Trovandosi da solo con lo studente, il tutor ha la possibilità di concentrarsi esclusivamente su di lui e lo stesso ragazzo è stimolato a prestare una maggiore attenzione perché è l’unico ad essere presente all’interno dell’aula virtuale.

Lezioni online di gruppo: maggiore interazione con i coetanei

Se le lezioni online individuali sono più efficaci in termini di apprendimento, presentano un unico limite ossia quello di non consentire allo studente un confronto diretto ed un’interazione con i coetanei. Questo può essere considerato un fattore negativo, ma in realtà non sempre il confronto si rivela costruttivo. Non è raro che i ragazzi si vergognino di manifestare le proprie difficoltà in presenza dei coetanei, così come è frequente che siano portati a distrarsi maggiormente.

Le lezioni online di gruppo dunque sono meno efficaci rispetto a quelle individuali e possono tornare utili solo in alcuni casi specifici come quando, ad esempio, il bambino ha bisogno solo di un aiuto compiti e non di un tutor che lo segua passo passo per insegnargli intere lezioni.

In sostanza, l’unico vantaggio delle lezioni di gruppo è che sono più economiche. Bisogna tuttavia chiedersi se valga davvero la pena rinunciare ad un insegnante privato per risparmiare qualche euro.