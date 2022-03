L’entroterra di Imperia protagonista dei test per il 69° Rallye Sanremo - Riviera24

Sanremo. In previsione del 69° Rallye Sanremo, è stata organizzata dalla Rally Test Service una giornata di prove, mercoledì 6 aprile, data ideale per permettere ai team e ai concorrenti di ottimizzare i costi di trasferta ed effettuare i test il giorno prima dell’inizio degli impegni per la gara.

La location sarà la famosa e storica inversione di San Bernardo di Conio, sul grande piazzale verrà allestito il parco assistenza per i test.

Verranno messe a disposizione dei concorrenti iscritti alla sessione di test 2 diverse test road, “Colle d’Oggia” e “Casoni”, entrambe utilizzabili alternativamente tutto il giorno, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.