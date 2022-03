Lega, al via la campagna tesseramento in provincia di Imperia

Imperia, Partirà sabato 19 marzo, in provincia di Imperia, la campagna tesseramento 2022 della Lega – Salvini Premier.

I primi due appuntamenti sono in programma a Ventimiglia e Imperia, mentre dalla prossima settimana la campagna proseguirà anche a Sanremo e negli altri comuni della provincia. L’occasione è propizia, oltre che per rinnovare l’iscrizione al movimento, per far presente suggerimenti e proposte: al gazebo di Ventimiglia, dalle 9 alle 12, in via della Repubblica, sarà possibile confrontarsi con il deputato Flavio Di Muro, responsabile provinciale della Lega e con il consigliere regionale Mabel Riolfo, mentre ad Imperia, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza San Giovanni, sarà presente il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.

«Torniamo in piazza e tra la nostra gente, come abbiamo sempre fatto, dopo un periodo di stop forzoso – dichiara l’onorevole Di Muro – Colgo l’occasione per invitare i nostri concittadini a venirci a trovare ai gazebo sul territorio per un doveroso confronto con i nostri eletti nei comuni, in provincia e in regione, anche e soprattutto alla luce del periodo storico che stiamo vivendo».