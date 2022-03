Lecce-Brescia, Stefano Alassio di Imperia sarà l’assistente arbitrale - Riviera24

Imperia. L’imperiese Stefano Alassio, insieme a Ciro Carbone della sezione di Napoli, coadiuverà in veste di assistente l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna nella partita fra Lecce e Brescia, in programma sabato 12 marzo alle 14 allo stadio Via Del Mare.

Il quarto uomo sarà Luca Angelucci della sezione di Foligno. Al Var ci sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, mentre Christian Rossi della sezione di La Spezia sarà l’Avar.

L’incontro è valido per la 29a giornata di campionato della serie BKT.