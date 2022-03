Le giovanili della Sanremese protagoniste al Comunale

Sanremo. Le giovanili della Sanremese saranno ancora protagoniste al Comunale nei prossimi turni.

Se all’inizio dell’incontro tra Sanremese e Gozzano, l’Under 14 biancazzurra ha accompagnato in campo i ventidue giocatori, nelle prossime sfide casalinghe toccherà alle altre leve qualificate ai campionati regionali scendere sul prato del Comunale.

Domenica 13 aprile (Sanremese – Chieri) sarà la volta dell’ Under 15, mercoledì 30 marzo (Sanremese – Asti) saranno di scena gli Under 16, mentre il 10 aprile gli Under 17 accompagneranno gli uomini di Andreoletti ed il Varese. A questa gara di prestigio, parteciperanno anche le altre leve agonistiche, già citate in precedenza.