L'attore matuziano Enzo Mazzullo porta il suo show a Milano - Riviera24

Sanremo. Dopo il successo ottenuto al Floriseum di Sanremo, con sold-out del pubblico e apprezzamenti, l’attore matuziano Enzo Mazzullo si accinge a portare anche a Milano, nel prestigioso Salotto Spazio 78, il suo show “dalla testa ai piedi passando dall’anima”.

«Io, in quanto commediante a tempo pieno, ho già il Teatro, la mia compagnia di Albisola con cui andiamo in scena regolarmente. I “pupazzi” sono stati un gioco, uno sfogo che da quasi cinque anni mi completano. Mai mi sarei aspettato un successo del genere. I Gommonauti di Mazzullo, sono presenti attualmente in spot pubblicitari, fiction televisive, cinema e vengono richiesti periodicamente in collegamento con emittenti televisive nazionali. Per il 9 di aprile quindi, è atteso a Milano, allo Spazio 78, per poter invadere e far apprezzare, anche fuori porta, il suo già collaudato spettacolo. Si prevede il tutto esaurito» – dichiara Enzo Mazzullo.