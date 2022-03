San Bartolomeo al Mare. L’associazione Volontari dell’Annunziata di Busca, dopo due anni in cui a causa della pandemia non è stato possibile proporlo, organizza il soggiorno al mare per anziani autosufficienti nella Casa per ferie di San Bartolomeo al Mare.

La partenza è lunedì 23 maggio ore 9 e il ritorno lunedì 30 maggio in mattinata.

La presenza di un’infermiera e di alcuni volontari assicurano l’assistenza. Il Comune di Busca contribuisce alla spesa di viaggio.