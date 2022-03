L’assessore regionale Gianni Berrino agli “Stati Generali del Turismo”

Genova. Sono iniziati questa mattina gli “Stati Generali del Turismo”, una maratona di tre giorni di confronto fra istituzioni pubbliche e private sullo stato dell’arte del settore del turismo e dello sviluppo locale organizzato da Youanditaly, Stati Generali della Donne (Forum Turismo Sostenibile) e Future Food Institute.

L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino è intervenuto in apertura dei lavori in rappresentanza di Regione Liguria. «Una tre giorni importante che coinvolge tutti i soggetti del comparto in un confronto di prospettiva e di sviluppo mirato a proporre soluzioni per il rilancio definitivo del turismo dopo due anni difficili. Per questo motivo, al termine dei convegni, i partecipanti prepareranno un ‘Manifesto del Turismo Sostenibile’ con alla base i princìpi e le pratiche della sostenibilità sociale, economica, ambientale, amministrativa e culturale», afferma Berrino.