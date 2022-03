L’armese Fabio Fognini partecipa all’Indian Wells Masters

Taggia. L’armese Fabio Fognini torna in campo per partecipare all’Indian Wells Masters, precedentemente noto anche come Pacific Life Open, in programma dal 10 al 20 marzo in California negli Stati Uniti.

Dopo aver trionfato in coppia con Simone Bolelli nella finale di doppio maschile del Rio Open, il tennista di Arma di Taggia, ai 64esimi di finale del singolare maschile del primo Masters 1000 stagionale, dovrà affrontare lo spagnolo Pablo Andújar.

Ai sedicesimi di finale del doppio maschile del Bnp Paribas Open, invece, giocherà, insieme a Simone Bolelli, contro la coppia formata da Wesley Koolhof e Neal Skupski.