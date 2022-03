Ventimiglia. Più di cinquecento persone, tra cui tantissimi giovani, hanno preso parte nel pomeriggio ai funerali di Gabriele Iaria, 17 anni: il giovane morto in un incidente in scooter sabato 19 marzo mentre tornava a casa in frazione Latte, a Ventimiglia.

Ad accompagnare il feretro, ricoperto di fiori bianchi, un corteo formato da Ferrari, Lamborghini, e la matrice di un camion: un tributo a Gabriele, voluto dai familiari, per ricordare l’amore che il giovane aveva per i bolidi e i motori.

Duecento gli amici che indossavano la t-shirt con il ritratto di Gabriele. Si vede il volto sorridente di un ragazzo pulito, strappato alla vita nel fiore degli anni. E sono stati proprio gli amici dello sfortunato ragazzo a prendere in spalla il feretro per accompagnarlo in chiesa. Tanta la commozione tra parenti ed amici che sono venuti per dirgli addio. Tra questi anche il ragazzo che era con lui in scooter il giorno della tragedia. Ferito e seduto su una sedia a rotelle, il giovane ha voluto salutare l’amico nel suo ultimo viaggio.

Decine le corone e i mazzi di fiori appoggiati alla facciata della chiesa di Sant’Agostino. Presente anche il sindaco Gaetano Scullino, l’assessore Gianni Ascheri e il deputato ventimigliese Flavio Di Muro.