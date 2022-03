La Sanremese in dieci non va oltre il pari, 1-1 con l’Asti - Riviera24

Sanremo. Nel turno infrasettimanale della trentesima giornata la Sanremese al Comunale riceve l’Asti dell’ex capitano Max Taddei a caccia di punti salvezza. Biancoazzurri senza gli infortunati Maglione, Buccino, Pellicanò e Lodovici e privi ancora di Bohli non al meglio. I matuziani giocano con il lutto al braccio per la scomparsa del padre del sindaco Biancheri e indossano una divisa con la scritta Stop War in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra. Rispetto alla vittoria di Novara mister Andreoletti rilancia dal primo minuto Giacchino, Valagussa e il rientrante Nouri.

Al 5’ si fa subito vedere Anastasia: l’attaccante va via sulla destra poi calcia da posizione defilata sull’esterno della rete. All’8’ Gagliardi per Vita, la conclusione dell’attaccante termina alta. L’Asti replica su calcio piazzato all’11’: punizione di Venneri, palla a lato.

Al 16’ ci riprova Anastasia, la mira è ancora imprecisa. Stessa sorte per un tentativo dalla media distanza al 19’ di Giacchino. Al 23’ l’Asti si fa vedere nuovamente in attacco: cross di Ciletta da destra, tiro di Vergnano, Malaguti ben piazzato respinge. Al 26’ Andreoletti effettua due cambi per cambiare l’inerzia del match: dentro Aita e Gemignani, escono Giacchino e Bregliano.

Al 31’ tocco di Vita sottomisura, palla fuori. Al 32’ il tiro di Gagliardi dal limite termina sopra la traversa di pochissimo. Al 40’ ripartenza dell’Asti, Gemignani atterra a centrocampo Toma, l’arbitro Marra incredibilmente espelle il numero 16 in maglia bianca. Rosso diretto per lui, Sanremese in dieci. Al 42’ Vita si libera in area e va alla conclusione, palla sul fondo.

È l’ultima emozione del primo tempo, le due squadre vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa dopo due minuti azione personale di Anastasia sulla destra, il tiro però non impensierisce Brustolin. Al 52’ terzo cambio per la Sanremese: esce Nossa, entra Scalzi. La gara si sblocca al 63’: tiro cross di Ciletta, la palla sfugge a Malaguti che poi la riprende, ma secondo l’arbitro oltrepassa la linea di porta e termina in rete. Asti in vantaggio!

La Sanremese non ci sta e si getta in attacco rabbiosamente. Al 67’ tiro di Gagliardi dal limite, Brustolin si rifugia in angolo. Al 72’ altra sostituzione in casa matuziana: entra Conti, esce Nouri. Al 75’ Sanremese vicina al pareggio: Gagliardi con un gran tiro colpisce la traversa. Che brivido! Al 76’ Scalzi viene atterrato in area da Ciletta e l’arbitro indica il penalty: dagli undici metri Anastasia non sbaglia. Sanremese – Asti 1-1.

All’82’ ci prova ancora Scalzi dal limite, Brustolin respinge in tuffo. All’85’ un tiro di Anastasia attraversa tutta l’area piccola ma termina sul fondo senza nessuna deviazione. Nei quattro minuti di recupero c’è ancora il tempo per annotare al 93’ un tiro di Conti che termina tra le braccia di Brustolin e sul capovolgimento di fronte una traversa colpita in contropiede da Piana. Per la Sanremese, in dieci per tutto il secondo tempo, sarebbe stata un’autentica beffa.

Al Comunale finisce 1-1 e, considerando il pareggio del Novara a Casale, in vetta tutto resta invariato e i giochi sono più che mai aperti. Domenica la Sanremese sarà di scena a Borgosesia, il Novara invece in casa se la vedrà con la Caronnese.

Il Tabellino:

Sanremese: Malaguti, Bregliano (26’ Gemignani), Mikhaylovskiy, Giacchino (26’ Aita), Anastasia, Gagliardi, Vita, Valagussa, Nossa (52’ Scalzi), Nouri (72’ Conti), Larotonda. A disposizione: Ferro, Dacosta, Piu, Cinque, Pantano. Allenatore Matteo Andreoletti

Asti: Brustolin, Vergnano, Ciletta, Legal, Venneri, Taddei, Picone, Plado (17’ Piana), Toma, Mainetti (52’ Trevisiol) (80’ Brollo), Pinto. A disposizione: Bustone, Pezziardi, Lanfranco, Binello, Virdis. Allenatore: Riccardo Boschetto

Arbitro: Alessio Marra di Mantova

Assistenti: Thomas Vora di Como, Gianluca Scardova di Imola

Reti: 63’ Ciletta, 78’ Anastasia (rigore)

Note: giornata umida, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Bregliano, Nossa, Vita, Mainetti, Venneri, Piana, Ciletta. Espulso al 40’ Gemignani. Angoli 7-0 per la Sanremese. Recupero 3’ pt, 4’ st.