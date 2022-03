La Sanremese espugna il Silvio Piola di Novara e saluta con la "manita" la capolista - Riviera24

Sanremo. Impresa epica dei ragazzi di mister Andreoletti. Con una “manita” la Sanremese ha espugnato, questo pomeriggio, il Silvio Piola di Novara, battendo la capolista di Serie D 5 a 1. Il Novara ora precede di sole tre lunghezze i matuziani.

Dal fischio di inizio a segnare per primi sono stati i padroni di casa. Poi la reazione dei biancazzurri che in 70 minuti hanno fatto cinque goal. Il primo a rompere gli indugi è stato Gagliardi al 26°, Larotonda al 36°, con un bolide dal limite dell’area, porta in vantaggio gli ospiti. Poi Valagussa nella ripresa all’82° ed è 3 a 1. Verso il finire del match il Novara tracolla e arriva la doppietta di Anastasia (87° e 89°). Tripudio e festa per i tifosi provenienti da Sanremo che hanno accompagnato in un centinaio la squadra per sostenerla nello scontro diretto che vale un campionato.