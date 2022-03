La pace come tema della “Primavera culturale” del comune di Vallecrosia

Vallecrosia. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vallecrosia promuove, per l’inizio della Primavera, una serie di otto eventi culturali di vario genere: cinque concerti, una conferenza, una presentazione di libri e una commemorazione pubblica per gli studenti.

Come riferisce l’assessore Marilena Piardi «L’auspicio è quello di proseguire nel riavvio delle attività culturali rallentate durante la fase acuta della pandemia, con la speranza, anzi la preghiera, che i venti di guerra cessino immediatamente e si torni, con il cuore in mano, a ragionare di sviluppo e benessere, non di morte. In questo la cultura e la musica possono venirci da esempio e incoraggiamento perché non conoscono confini, avremo infatti tra i nostri vari appuntamenti artisti russi e una pianista di madre ucraina; vari brani, anche di altri concertisti, saranno di autori ucraini e russi. Gli artisti nostri ospiti e gli organizzatori hanno tutti deplorato la guerra. Vogliamo veramente offrire qualche momento di svago e di riflessione, cercando di trasferire anche ai giovanissimi dei valori di pace, ciascuno con la propria cultura purché aperta a quella degli altri e sempre rivolta al bene di tutta l’Umanità e della nostra Terra» .

Le iniziative, tutte ad ingresso gratuito, saranno organizzate nel rispetto della normativa vigente di prevenzione al rischio pandemico e si avvieranno domenica 13 marzo alle ore 16,30 nella sala polivalente comunale (Via C. Colombo solettone sud) con il concerto pianistico Veronica Rudian per la festa delle donne, quale anteprima della rassegna musicale di Primavera in Musica che proseguirà tutte le domeniche alla stessa ora fino al 10 aprile.

Si proseguirà poi con il seguente calendario:

Giovedì 17.03.2022, ore10,45 , – Rotonda Marinai d’Italia – Lungomare G. Marconi Festa del Tricolore e dell’Unità d’Italia con Autorità civili, militari e studenti, organizzata dall’Associazione Nazionale insigniti onorificenze Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la partecipazione di Autorità Militari, Civili e delle scolaresche.

Sabato 19.03.2022, ore 17,30, Sala Polivalente comunale – Presentazioni postume libri di Giuseppe Fiorucci nel decennale della morte, a cura dell’Associazione il Ponte;

Domenica 20.03.2022 , ore 16,30 – Sala Polivalente comunale – Recital pianistico di Lilia Yakushin, in Primavera in Musica, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi

Domenica 27.03.2022 , ore 16,30 – Sala Polivalente comunale – Recital lirico di Larissa Yudina, in Primavera in Musica, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi

Domenica 03.04.2022 , ore 16,30 – Sala Polivalente comunale – Recital chitarristico di Lara Cerkas, in Primavera in Musica, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi

Giovedì 7 aprile, ore 21,00 – Sala Polivalente Comunale – Conferenza organizzata dall’Associazione “Noi 4 You”, tenuta da psicologhe e avente come tema l’autostima

Domenica 10.04.2022, ore 16,30 – Sala Polivalente comunale – Concerto per pianoforte a quattro mani di Elisabeth Nielsen e Adriana Costa, in Primavera in Musica, a cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi