La Liguria alla convention dell'associazione Consorzi Anbi - Riviera24

Genova. La Liguria ha risposto presente ad ‘Anbi 100’, il prologo romano delle attese iniziative su tutto il territorio nazionale riguardanti il centenario della moderna bonifica, tenuto in occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’. Lo ha fatto condividendo il piano e gli obiettivi degli oltre 140 consorzi di bonifica riuniti nell’Anbi, l’associazione che tiene all’asciutto buona parte del Paese e provvede all’irrigazione di milioni di ettari.

Il presidente di Anbi Liguria Francesca Tonelli, presente all’incontro, ha dato la propria adesione ai progetti di lotta alla siccità, favorita dai cambiamenti climatici, portando le istanze di una regione, qual è la nostra, da mesi senza pioggia, un periodo eccezionalmente lungo che rischia di assestare colpi durissimi ai raccolti senza una primavera piovosa. Senza dimenticare un territorio, quello ligure, da sempre esposto a rischi idrogeologici che mettono a dura prova il sistema idraulico a causa di eventi atmosferici estremi che favoriscono le alluvioni.

Significativa è la coincidenza del Centenario con l’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le missioni del Pnrr sono tutte comprese nelle attività che i Consorzi di bonifica svolgono per la gestione del territorio e nel progetto di valorizzazione del loro patrimonio culturale. Anche in Liguria sono attivi progetti per ristrutturare ed ampliare un reticolo fatto di centinaia di chilometri di alvei e di opere ingegneristiche, elementi in grado di fornire i necessari apporti idrici al territorio ed all’agricoltura, che produce cibo.

Anbi ha messo sotto la lente di ingrandimento anche i progetti degli attesi bacini di accumulo idrico, invasi che raccoglieranno l’acqua piovana nei mesi invernali per riutilizzarla in estate. Nel breve periodo, nel frattempo, una soluzione potrebbe essere proprio la realizzazione di piccoli invasi. Oltre al potenziamento e alla manutenzione delle idrovore.

«Attraverso ricerca ed innovazione – ha sottolineato all’incontro di Roma Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – dobbiamo dare risposte concrete alle esigenze del Pianeta di oggi e domani. È una responsabilità, che abbiamo verso le giovani generazioni».

«Siamo attesi alla necessità di un grande sforzo – gli fa eco Francesca Tonelli – per permeare l’Italia e con lei la Liguria di quella cultura dell’acqua, fondamentale per garantire futuro ad un Paese in buona parte sotto il livello del mare».

«In Liguria – spiega Tonelli – i dati parlano di un aumento delle temperature minime di oltre mezzo grado negli ultimi 30 anni. La siccità ha iniziato a mettere in difficoltà i territori di Ponente: ad Imperia il torrente Impero è praticamente in secca ed a Ventimiglia il Roja, il torrente più importante, è nella stessa situazione. A Savona è scattato l’allarme siccità. Le autobotti sono arrivare a Zuccarelo. La situazione è pesante anche nell’entroterra. Per non parlare della diga di Osiglia ai minimi storici. I dati delle centraline idrometriche a gennaio sono sconcertanti: ad Imperia sono caduti 4 millimetri di pioggia contro i mm. 70,6 del 2020; a Savona mm. 7,4 contro i mm.71 di due anni fa».

«A Levante – osserva ancora la presidente di Anbi Liguria – i quantitativi minimi per permettere l’attuale richiesta irrigua sono garantiti ma, se persisterà l ‘attuale condizione, l’estate si annuncia difficile. Peraltro, l’Ato idrico spezzino ha denunciato che in provincia si spreca troppo acqua, quasi la metà della risorsa, a causa della vetustà delle condotte degli acquedotti».