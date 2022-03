La guerra in Ucraina potrebbe minacciare i fondi del PNRR: la preoccupazione di Claudio Scajola - Riviera24

Imperia. Non solo la guerra in Ucraina avrà un duro impatto sulle nostre economie ma questi effetti macroeconomici potrebbero anche comportare una diminuzione dei fondi del PNRR dal quale dipendono tantissimi progetti che le amministrazioni locali hanno messo in cantiere in questi mesi.

Questa è la preoccupazione espressa oggi in sede di approvazione del bilancio previsionale della Provincia dal Presidente Claudio Scajola che, ai nostri microfoni, ci ha spiegato le ragioni di questo timore ed ha auspicato che i necessari fondi per gestire la crisi economica e sociale causata dalla guerra non vengano recuperati andando a colpire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui liquidità é veramente importantissima per aiutare gli enti locali a rilanciare il nostro territorio dopo gli anni difficili della pandemia.