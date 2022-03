La grande solidarietà dei ventimigliesi per l’Ucraina - Riviera24

Ventimiglia. La raccolta di beni di prima necessità organizzata dal sestiere Auriveu per il popolo ucraino ha ottenuto una grande adesione da parte dei cittadini. Sono stati in molti, infatti, a recarsi presso il punto di raccolta per donare medicinali, alimenti e abiti per esprimere sostegno e vicinanza alle vittime di guerra.

Data la grande affluenza, sono state programmate altre giornate per proseguire la raccolta la prossima settimana e per continuare ad ottenere beni di grande utilità quali farmaci, coperte, cibo e vestiti per bambini. Il centro raccolta sarà a disposizione lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30; martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.

Il presidente del sestiere Auriveu Garra Alessio e tutto il consiglio direttivo colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta, i gruppi del sestiere che lo hanno appoggiato in questa iniziativa e, in particolare, Rosa Elena che è stata un aiuto prezioso.