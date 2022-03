La grande bellezza della Liguria protagonista all'Expo di Dubai - Riviera24

Dubai. Il tricolore più grande di sempre, realizzato con tre scafi rovesciati, verde bianco e rosso, simboli degli antichi navigatori partiti alla scoperta di nuovi mondi. Venti chilometri di corde nautiche fatte con plastiche recuperate dagli oceani. Il richiamo alla Liguria è fortissimo nel padiglione Italia dell’Expo Dubai 2020. Questa mattina la delegazione regionale, guidata dal presidente Giovanni Toti, è presente nel capoluogo economico e finanziario degli Emirati Arabi Uniti per la giornata dedicata interamente alla nostra regione.

A ricevere il presidente Toti, l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il rettore dell’Università degli Studi di Genova Stefano Delfino, le associazioni di imprese tra cui Confindustria Nautica, Assarmatori e Camera di Commercio, le due Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Orientale, c’era il commissario generale dell’Italia per l’Expo Paolo Glisenti. A precedere gli incontri con gli operatori economici è stata la visita della delegazione ligure alle eccellenze custodite nel padiglione nazionale. Una mostra rivolta ad un pubblico intercontinentale, improntata sulle produzioni locali e alla sostenibilità ambientale, ricca di contributi portati dalle aziende che ne hanno fatto un marchio di fabbrica, come il Gruppo Boero di Genova che ha prestato le proprie vernici, realizzate con scarti alimentari, per colorare gli scafi che formano il tricolore. O Amer Yachts, fiore all’occhiello dei cantieri nautici liguri, con sede a Sanremo – presente la presidente Barbara Amerio -, protagonista pomeriggio alla conferenza “The Blue and Green Horizon for the superyacht ecosystem”, collaterale all’International Boat Show che verrà inaugurato tra poco alla Marina di Dubai.

Il primo appuntamento operativo è stato il dibattito sul tema dell’innovazione, dell’attrattività e dell’internazionalizzazione del territorio” con il governatore Toti, il Console generale d’Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro e il presidente di Ice Carlo Ferro. «Volevamo che questo diventasse un grande momento per la promozione della Liguria. Siamo qui in questi giorni in cui Dubai ospita anche l’International Boat Show. La Liguria ce la metterà tutta per fare sistema e trovare stimoli di crescita e di innovazione dopo l’emergenza sanitaria. Il nostro territorio più di altri ha sofferto la chiusura degli scambi tra le persone e del commercio. Il mondo sta ripartendo e Liguria vuole fare la sua parte», – ha dichiarato il presidente Giovanni Toti. «Ci siamo chiesti a lungo se era opportuno e utile questa missione, ci siamo detti di sì e la qualità della delegazione portata a Dubai lo dimostra».

«Da quando sono assessore abbiamo avuto una “burrasca” ogni sei mesi, – ha aggiunto l’assessore regionale Andrea Benveduti che, nel corso della giornata, parteciperà alla sigla di due importanti protocolli tra Regione Liguria, l’agenzia Ice e Amazon -. I porti liguri hanno sofferto in maniere particolare durante il lockdown. Nel frattempo abbiamo avviato investimenti importanti che ci permettono oggi di guardare al futuro con ottimismo. Era doveroso essere presenti a Dubai per affiancare le nostre aziende e dimostrare che il modello Liguria si basa su una grande collaborazione tra amministratori e imprese».

In collegamento dall’Italia anche l’assessore al Turismo Gianni Berrino: «Il turismo rappresenta il 16% del Pil regionale. In Liguria si declina nel blu e nel green, mare e montagna. La grande scommessa turistica del futuro è mettere in contatto la costa e l’entroterra. Vogliamo puntare sulla blue economy e in particolare sulle crociere che sono una grande risorsa per i porti di Genova, La Spezia e Savona. Speriamo arrivino prossimamente decine di milioni di passeggeri che vanno reindirizzati anche verso l’entroterra, capace di offrire la possibilità di praticare sport all’aperto tutto l’anno»

A chiudere il cerchio l’assessore al Turismo del Comune di Imperia Gianmarco Oneglio, che ha portato un contributo video destinato agli stakeholder: «Imperia vuole puntare sull’enogastronomia di livello. Siamo la città conosciuta per la cultura dell’olio, abbiamo il clima più mite d’Italia, siamo la casa delle regine del mare, le vele d’epoca».