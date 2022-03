La “dance in motion” di Sanremo al concorso di Livorno 2022

Sanremo. La scuola di danza Dance in Motion di Sanremo, diretta da Simona Tovoli e Chiara Napoli da oltre 10 anni porta la città sul podio dei concorsi internazionale di danza. Domenica 6 marzo a Livorno presso il teatro Goldoni si è svolto il concorso “Livorno in danza 2022” e le insegnanti sono orgogliose dei loro danzatori, sempre pronti a mettersi in gioco e a condividere la Danza a 360 gradi.

Ecco i risultati :

CATEGORIA GRUPPI MODERN/CONTEMPORANEO SENIOR: 2 posto gruppo senior

“SOUL WAVES”, CATEGORIA JUNIOR CLASSICO: 2 posto

“LES PETITES DANCEUSE”: Elisabetta Corte/Martina Natale

CATEGORIA COMPOSIZIONE COREOGRAGICA: 2 posto gruppo laboratorio

Durante il concorso sono state assegnate anche due importanti borse di studio una al gruppo 3 corso “ Sono solo canzonette” e una allo solista Martina Natale per una settimana di stage in Svizzera.