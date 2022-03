La Croce d’Oro Imperia organizza un corso di primo soccorso

Imperia. La Croce d’Oro di Imperia invita tutta la popolazione al corso di primo soccorso per aspiranti autisti soccorritori. La prima serata sarà giovedì 28 aprile alle 20.30.

«Sono previsti sette incontri serali presso il museo dell’Olio Carli, che ringraziamo per l’ospitalità, in via Garessio 11 nei giorni 28 aprile e 3, 5, 10, 17, 19 e 24 maggio con orario di inizio alle 20.30. Ci sarà modo di affrontare insieme le principali nozioni teoriche sul soccorso extra ospedaliero, di esercitarsi sulle tecniche e con gli strumenti dell’ambulanza. E’ un’importante occasione di crescita personale. Già durante il corso si potranno frequentare le sedi sociali di via Agnesi 8 ad Imperia e di via N. Sauro 22 a Cervo per conoscere dall’interno il mondo della pubblica assistenza» – fa sapere la Croce d’Oro di Imperia.

«Il corso è aperto a tutti. Sono tante le attività che svolgiamo: dal soccorso, ai trasporti ordinari e socio sanitari in favore dei disabili, al servizio di Guardia Medica. Ci sono attività adatte a tutti, chiunque abbia voglia di mettersi in gioco può dare una grande mano. Per info ed iscrizioni chiamateci allo 018408926 o scriveteci vi a Facebook. Vi aspettiamo numerosi» – conclude.