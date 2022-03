L’8 marzo i centri di raccolta sangue Fidas della provincia di Imperia si tingono di rosa

Imperia. In occasione della festa della donna, martedì 8 marzo i centri raccolta sangue Fidas di tutta la provincia si tingono di rosa.

«Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Sono tante le sfumature di questa ricorrenza: si parla di diritti, di discriminazioni, di violenza e anche di gesti di solidarietà. In modo particolare in un momento storico come quello che stiamo vivendo, la Fidas – Associazione Provinciale donatori di sangue – invita le donatrici ad essere protagoniste della donazione di sangue, e i donatori a rendere omaggio alle donne con un piccolo-grande gesto di solidarietà che può salvare una vita. Sono tantissime le persone che giornalmente hanno bisogno di una trasfusione. L’invito è rivolto anche a tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della donazione di sangue per la prima volta; per donare il sangue occorre semplicemente prenotare contattando il Centro Fidas più vicino e per l’occasione a tutte le donne verrà consegnato un simpatico omaggio. Festeggia tutte le donne del mondo donando il sangue, ti aspettiamo!!!» – dice la Fidas.

Si potrà donare a:

– Sanremo, via Manzoni 39, tel 0184576385, Whatsapp 3209139672

– Imperia, via Don Abbo 12, tel 0183235279, Whatsapp 3939622830

– Ventimiglia, via Brigate Partigiane 2, tel 0184235279, Whatsapp 3925880281.