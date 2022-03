Isola Ecologica Iseco in piazza Goito a Imperia, Massa: «Giuste rivendicazioni da parte degli ambulanti, i cassonetti non possono stare lì» - Riviera24

Imperia. «Senza alcuna polemica, ma in maniera del tutto costruttiva, sposiamo le rivendicazioni degli ambulanti del mercato di Oneglia: l’isola ecologica ISECO in Piazza Goito va spostata. Bisogna trovare un’altra sistemazione che sia comoda per la popolazione, ma allo stesso tempo non crei così tanti disagi: banchi che non possono montare, venditori di generi alimentari che si trovano a dover vendere alimenti attaccati ai cassonetti… oggi, che il servizio non è ancora attivo, possiamo ancora risolvere il problema. Ovviamente non contestiamo le Isole Ecologiche, anzi: ci rendiamo, invece, disponibili ad un confronto con l’Amministrazione per trovare soluzioni condivise» – commenta Giossi Massa di Fratelli d’Italia riferendosi alle proteste sollevate dagli ambulanti del mercato di Oneglia nei confronti dell’Isola Ecologica Iseco in piazza Goito.

«Sottolineiamo che, per essere sempre a stretto contatto col territorio, abbiamo organizzato, insieme al

coordinatore del Golfo Dianese Francesco Bregolin, due presidi per sabato 26 marzo ad Imperia Oneglia in via San Giovanni dalle 10 alle 12 e a Diano Marina in Piazza Martiri della Libertà nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30: aspettiamo tutti coloro vogliano avere un dialogo con noi, conoscere i nostri programmi ed avvicinarsi a Fratelli d’Italia» – fa sapere Giossi Massa.