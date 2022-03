Intenso fine settimana per la Nuova Ciclistica Arma - Riviera24

Taggia. Intenso weekend per i portacolori della Nuova Ciclistica Arma, che si sono dati battaglia in Francia, per quanto riguarda la categoria Juniores, ed in Toscana, più precisamente a Lucca, per quanto riguarda le categorie Esordienti ed Allievi, queste ultime al debutto stagionale.

Sabato 26 marzo si è svolta la prima delle due tappe (con classifica a punti) del Tour Région Sud, ad Andon. Al via Thomas Sivok e Luca Verrando, entrambi protagonisti lungo i 100 km del difficile percorso ricco di salite. Proprio sull’ultima asperità di giornata, l’atleta slovacco Thomas Sivok è riuscito a salutare tutti e giungere al traguardo in solitaria, cogliendo cosi la sua prima vittoria stagionale, regalando il primo successo in assoluto al neonato team Armese.

Domenica 27 marzo, seconda tappa a La Roque Esclapon: al nastro di partenza il leader di classifica Thomas Sivok e i suoi compagni di squadra Simone Di Zio e Davide Rossi, che hanno generosamente condotto la gara in sostegno del loro “capitano” aiutandolo a centrare il colpo grosso, ovvero la vittoria della classifica finale, grazie ad uno splendido secondo posto ottenuto dopo 120 km di gara. Da segnalare il decimo posto di giornata di Davide Rossi.

Domenica 28 marzo a Lucca, Edoardo Orengo si è classificato ottavo assoluto nella categoria Esordienti, in una gara pianeggiante di 30 km, non propriamente adatta alle sue caratteristiche. La categoria Allievi ha visto le ottime prestazioni di Edoardo Parisi, Lorenzo Calamai (prima gara in assoluto in carriera), Lorenzo Finn (primo a transitare in vetta sull’unica salita di giornata) e Joann Rolando, piazzatosi al decimo posto nella volata finale nella classica di apertura, Coppa Cei, svoltasi sulla distanza di 60 km.

Soddisfazione quindi per il presidente Luciano Cordone e per il direttore sportivo Gianluca Oddone, come sempre impegnati in prima persona al seguito dei loro atleti.

(Foto di U Pasciunista)