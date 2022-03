Incidente sul lavoro in campagna, elisoccorso in azione a Villa Faraldi

Villa Faraldi. Interviene anche l’elicottero Grifo per soccorrere un ferito in una campagna della frazione di Deglio. Verso le 10.30, un uomo di 56 anni, era a bordo di un trattore quando, per cause da stabilire, il mezzo agricolo si è ribaltato.

Oltre al velivolo. la centrale operativa del 118 di Bussana a Sanremo, ha fatto convergere sul posto anche un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo, l’automedica ed una squadra di pompieri con il compito di aiutare i soccorritori a trasportare il paziente dalla zona impervia alla strada più vicina.