Incidente, pioggia e cantieri: autostrade liguri in tilt con oltre 15 km di code

Ventimiglia. Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, la pioggia battente e la presenza immancabile dei cantieri sono le cause che hanno portato alla formazione, nella mattinata odierna, di oltre 15 km di code sulle autostrade liguri.

Intorno alle 8,30, come riportato da Ivg, si è verificato un incidente stradale, in cui sono sono stati registrati feriti, tra Albenga e Andora, precisamente al chilometro 81+800, in direzione Francia. Il sinistro ha generato oltre 3 km di coda che, però, man mano si è diluita: al momento si registrano sul tratto circa 1 km di rallentamenti.

Sempre in A10 si registra anche una coda di 1 km tra Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia, causa lavori. Coda di circa 5 km tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova, sempre causa lavori.

Al momento rallentamenti di 1 km tra Albenga e Andora, in direzione Francia. Coda di 3 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa cantieri. In A10 coda di 8 km tra Savona e Albisola, in direzione Italia, causa lavori.

In A12, invece, coda di 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori. Coda di 1 km anche tra Genova Nervi e Recco, in direzione Rosignano.